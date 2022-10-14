شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الصفقات الجديدة من المشاركة الأفريقية مع فيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، الصفقات الـ13 التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وذلك استعدادا للموسم الجديد، وقال السقا في تصريحات لـ"الخليج 365": "قمنا بقيد 3 لاعبين فقط وهم، مهند لاشين، علي زعزع وأحمد يحيى، ولم نتمكن من قيد باقي الصفقات، وسيتم ضمهم إلى القائمة الأفريقية في أقرب فرصة مع فتح باب القيد الأفريقي".

وشارك الثلاثي علي زعزع، مهند لاشين وأحمد يحيى في مباراة الذهاب مع فيوتشر أمام كالون إف سي والتي فاز خلالها فيوتشر بهدفين نظيفين خارج الديار.

ويخوض فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، تحديا جديدا، عندما يستضيف نظيره، كالون إف سي بطل سيراليون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتقام مباراة فيوتشر وكالون يوم الأحد المقبل الموافق 16 أكتوبر، حيث يبحث فيوتشر عن حسم التأهل لدور المجموعات.

ونجح فريق فيواشر في انتزاع فوز ثمين على كالون إف سي في عقر داره، بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق، ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات.

وأكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفيوتشر، أن فريقه يسعى للمنافسة على لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية في ظهوره الأول بالبطولة، وقال عبد الكريم، إن فيوتشر قدم مباراة قوية رغم الإجهاد نتيجة رحلة السفر الشاقة إلى ليبيريا التي استضافت المباراة، بجانب إقامة اللقاء على ملعب نجيب صناعي، وأوضح أن فريقه يسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة والمنافسة على لقبها، خصوصا أنه يضم عددا من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأشار إلى أن فريقه يسعى لتأمين تفوقه في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.