شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 13 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 13 / 10 / 2022 شهدت العديد من الاحداث والاخبار الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

الترسانة يضم عمر أسامة عبد الكريم من الزمالك موسماً علي سبيل الإعارة

وافق نادي الزمالك علي إعارة عمر أسامة عبد الكريم، حارس مرمي مواليد 2001 ونجل مدرب الحراس أسامة عبد الكريم، لنادي الترسانة لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة.

22 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

طارق العشرى يكلف جهازه الفنى بمراقبة الزمالك أمام فلامبو قبل مواجهة الدورى

طالب طارق العشرى المدير الفنى لنادى سموحة، من جهازه الفنى مراقبة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف.

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندى

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب لطاقم تحكيم من المغرب.

مرتضى منصور يستقبل رئيس نادى الكويت ويؤكد: تعاون رياضى قوى بين البلدين

استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، خالد الغانم رئيس نادى الكويت الكويتى، فى زيارة تفقدية للنادى بميت عقبة رفقة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادى الكويتى.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لفلامبو البوروندى بأفريقيا