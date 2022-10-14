شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى.. الورقة الرابحة لبيراميدز أمام هلال الساحل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر رمضان صبحي أهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها المدرب اليوناني تاكيس جونياس في مباراة فريقه بيراميدز وهلال الساحل في إياب دور الـ32 للكونفدرالية، والتي يسعى من خلالها أبناء اليوناني، لحسم التأهل إلى دور الـ32 الإضافي للبطولة.

ويملك رمضان صبحي إمكانيات كبيرة لم تظهر في ضربة البداية خلال المباراة الأولى للفريقين، لكنه سيكون أحد الركائز المهمة للمدرب اليوناني في لقاء الإياب.

ويستضيف بيراميدز نظيره هلال الساحل بطل السودان على ملعب الدفاع الجوي، في السادسة مساء السبت المقبل، وأقيمت مباراة الذهاب في ملعب الدفاع الجوي أيضا، وفاز بيراميدز بهدفين دون رد، أحرزهما التونسي فخر الدين بن يوسف والوافد الجديد مصطفى فتحي، المنضم لصفوف بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة. ويحتاج بيراميدز للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة، من أجل حسم التأهل لدور الأثنين والثلاثين الإضافي.

يدير مباراة بيراميدز وهلال الساحل طاقم حكام رواندي، بقيادة الحكم جون كلود، ويعاونه الحكم المساعد الأول، ريموند نوناتي، والمساعد الثاني، إيريك موجوبو، والحكم الرابع عبد الكريم تواجرموزيكا، والمراقب أحمد ماجولي، من تنزانيا، ويراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.