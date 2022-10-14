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القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 13 / 10 / 2022 شهدت العديد من الاخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

ماذا قال مدرب شباب الأهلى عن صفقتى الأحمر الجديدتين؟

أبدى محمد شرف، المدير الفنى لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى مواليد 2003، سعادته بالمستوى الذى قدمه اللاعبون فى مباراة بتروجت أمس الأربعاء، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة كبيرة ويستحق الفوز بثلاثية، بعدما سيطر على اللقاء من بدايته لنهايته.

عاد بيرسي تاو جناح الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وإنهاء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي خضع له اللاعب من قبل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.