شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 13 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 13 / 10 / 2022 شهدت العديد من الاخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
ماذا قال مدرب شباب الأهلى عن صفقتى الأحمر الجديدتين؟
أبدى محمد شرف، المدير الفنى لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى مواليد 2003، سعادته بالمستوى الذى قدمه اللاعبون فى مباراة بتروجت أمس الأربعاء، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة كبيرة ويستحق الفوز بثلاثية، بعدما سيطر على اللقاء من بدايته لنهايته.
عاد بيرسي تاو جناح الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وإنهاء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي خضع له اللاعب من قبل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.
خاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
يستمر غياب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن مباراة فريقه القادمة ضد اتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، بسبب إيقافه من الكاف.