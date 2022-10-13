شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: صفقة أتولى "سيراميكا" فشلت ونملك 5 أجانب فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي باسم نادى إنبي حقيقة اللغط الذي أثير بشأن وجود 6 محترفين في قائمة الفريق البترولى، مؤكداً أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة والفريق يملك 5 أجانب فقط في قائمة الموسم الجديد.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادى إنبي خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الفريق البترولى لم يحصل على خدمات جوزيف أتولى في الصفقة التبادلية التي تم إبرامها مع نادى سيراميكا، وبذلك يصبح الفريق يملك خمس أجانب فقط هم الصربي ديجان ميليج والبوركينابي إيريك تراوي والإثيوبي شيميلس بيكيلي والتونسيين رفيق كابو ومروان صحراوي.

في سياق آخر وضع أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، برنامجا تأهيليا مكثفا للصفقات الجديدة التي تعاقده معها النادى البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أُغلقت الإثنين الماضى لتجهيزهم لمواجهة بيراميدز في الجولة الأولى من الدورى المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وتعاقد إنبى مع 19 صفقة هم: أحمد أمين أوفا، إيريك تراوي، أحمد صبيحة، أحمد خليل كالوشا، صلاح زايد، سيف الخشاب، علي أبوطالب، أحمد عيد، ناصر مودي، رمضان مصطفى، عماد ميهوب، التونسي مروان صحراوي، التونسي رفيق كابو، الصربي ديجان ميليج، محمد عبد العاطي، كريم الطيب، شميلس بيكلي، ومهاب أشرف.

ويسعى كشري للوقوف على مستوى الصفقات الجديدة من أجل الاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق البترولى الذى ينوى به المدرب خوض المباريات في الموسم الجديد لا سيما أن عدد الوافدين الجدد وصل إلى 19 لاعباً.