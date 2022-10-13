شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع: قتالنا على عودة باروندو كان ضروريا وتعلمنا من أخطائنا أمام الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الدرع لاعب فيزبريم المجري والمنتخب الوطني لكرة اليد، أن لاعبي الفراعنة هدفهم إسعاد الجماهير في بطولة العالم المقبلة والمقرر إقامتها مطلع العام المقبل.

وقال الدرع في تصريحات عبر برنامج "ملاعب الأبطال" عبر قناة أون تايم سبورت: "شهادتي مجروحة في باروندو ووجوده كان أمرا يجب أن نحارب عليه، حققنا نجاحات كثيرة واللاعبين يحبونه كثيراً ويثقون فيه، التحدي هو ما سنقدمه في الفترة المقبلة، ووجود بارندو كان مهما جداً، يجب أن نصل نعود إلى مباراة الدينمارك لنتعلم منها ونكون في المربع على الأقل في النسخة المقبلة من كأس العالم".

وأضاف: "الإعداد فارق معانا جداً، في النسخة الماضية بسبب كورونا لم نتمكن من خوض مباريات ودية لنعرف ما ينقصنا، يجب أن تعرف مشاكلك قبل البطولة وهذا ما تتعرف عليه من خلال المباريات الودية، وعايزين نفرح الناس".

واصل متحدثاً عن تجربة الاحتراف: "شىء جيد أن تعود للمنتخب وتلعب مع زملائك كل الأمور تسير بشكل جيد مع فريقي الجديد، الموسم طويل دخلت وسط الفريق الموسم طويل ومازال هناك الكثير، واللاعبون ساعدوني كثيراً للدخول في الأجواء".

واختتم: "نتدرب بشكل مختلف كل لاعب على حسب طبيعة جسمه، الفكرة هناك أنك تدرب فقط والأكل والنوم والراحة، وكل الالتزامات التي تكون عليك هنا نصفها يختفي في الاحتراف، وهذا مؤثر بشكل كبير صحياً ونفسياً".