شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يقرر تعديل عقد على فوزى بعد فشل رحيله فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادى إنبي إن مسئولي النادى البترولى قاموا بتعديل عقد على فوزى الظهير الأيمن للفريق البترولى بعد فشل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أٌغلقت الإثنين الماضى.

أكد أبو الغيط خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن على فوزى أفضل ظهير أيمن في مصر ويعد من الأعمدة الأساسية للفريق البترولى لافتاً إلى أنه تم عقد جلسة مع اللاعب خلال اليومين الماضيين وتم الاتفاق فيها على ترضيته وتعديل عقده.

أوضح المتحدث الرسمي لنادى إنبى أن على فوز سيحمل شارة قيادة الفريق البترولى في الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري لافتاً إلى أنه اللاعب اقتنع بما قدمه له مسئولي النادى البترولى الذين وعدوه بمنحه الفرصة للرحيل في يناير المقبل.

من جانبه قال على فوزى إنه مصدوم من عدم رحيله لفريق المصرى البورسعيدى مشيراً إلى أنه لا يعلم الأسباب، مؤكداً أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري كان متمسكاً بضمه حتى اللحظات الأخيرة من فترة القيد الصيفى لافتاً إلى أن كامل أبو على رئيس النادى البورسعيدى عرض 8 مليون جنية على مسئولي النادى البترولى ولكنهم رفضوا القيمة المادية، وطلبوا الحصول على 10 ملايين جنيه.

كشف الظهير الأيمن لفريق إنبى أن مغالاة النادى البترولى تسببت في انسحاب المصرى البورسعيدى من الصفقة وغضب المسئولين هناك مشيراً إلى أنه عرض على النادى البترولى التنازل عن كل مستحقاته المادية مقابل الرحيل ولكنهم رفضوا.

أشار على فوزى إلى أنه مصدوم ولم يصدق ما حدث معه مؤكداً أن النوم خاصمه من الأمس بسبب هذه التصرقات لافتاً إلى النادى البترولى ضيع عليه فرصة اللعب داخل صفوف نادى جماهيرى كما فعل من قبل مع الأهلى والزمالك.