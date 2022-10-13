شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو: نعد الجماهير المصرية بالقتال في كل مباراة بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، أخر استعدادات الفراعنة لبطولة العالم المقرر انطلاقها يناير المقبل، وهدفه من المشاركة في كأس العالم بعدما قدم المنتخب الوطني أداءً مميزاً وضعه ضمن الثمانية الكبار في النسخة الأخيرة التي أقيمت بمصر.

وقال باروندو في تصريحات عبر برنامج "ملاعب الأبطال" عبر قناة أون تايم سبورت: هو حدث عالمي للعديد من اللاعبين ونسعى للتدريب معاً ولدينا العديد من المحترفين ونحن بحاجة لضبط الفريق ونتدرب بشكل مكثف استعداداً لمباراتين وديتين أمام البحرين للوقوف على أداء الفريق وسنجري بعض العمليات المشتركة.

أضاف: لدينا تواصل جيد وسنمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً معنا، اللاعبون يثقون فينا وفيما يقدمونه ونتواصل بشكل جيد، منذ مجيئي إلى هنا كان هدفي التدريب والتطوير، والآن لدينا فريق أفضل وراض عن أداء الفريق، هذه رياضة لا تضمن أي مركز ستحققه ولكن هدفنا تقديم أداء أفضل لمواجهة أي فريق.

واختتم: نعد بأننا سنقاتل في المجموعات وننتظر ما سيحدث بعد ذلك، هام جداً أن يحلم الناس ولكن هذه رياضة سنقاتل لتحقيق أهدافنا وأتمنى أن نقدم كل ما لدينا في كل مباراة.