شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يجتمع بلجنة الكرة لوضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أيمن الشريعى،رئيس نادى إنبى،اجتماعاته الختامية،مع لجنة الكرة بالنادى قبل انطلاق مباريات الدورى الممتاز يوم 18 أكتوبر الجارى للموسم الرياضى الجديد 2023/2022 .

وووضع رئيس إنبى خلال الاجتماع الختامى للجنة الكرة ،اللمسات النهائية لآلية العمل، وكيفية التنسيق والتعاون فى كافة الأمور الإدارية والفنية الخاصة بمنظومة الفريق الأول لكرة القدم بالكامل ، مقدماً شكره لكافة أعضاء اللجنة على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية .

فيما عرضت لجنة الكرة ، بعض الملفات الحيوية التي يمكن العمل على إنجازها في الفترة القليلة القادمة ، لمواصلة النجاحات المميزة للنادى على كافة الأصعدة الرياضية .

حضر الاجتماع كلاً من شريف أبو الغيط عضو مجلس الإدارة وعبدربه إبراهيم أمين الصندوق وعبد الناصر محمد المدير الرياضى ومحمد إسماعيل مدير الكرة وإبراهيم محمد مدير التعاقدات وخالد متولى عضو اللجنة ومصطفى منصور عضو اللجنة وحسين أمين عضو اللجنة .