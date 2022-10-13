شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المصري وأرقام اللاعبين في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري، عن قائمة الموسم الجديد استعداداً لخوض منافسات الدوري العام المقرر انطلاقه يوم 18 أكتوبر الجاري، حيث يصطدم النادي البورسعيدي بنظيره سيراميكا في الجولة الأولى.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

عصام ثروت ـ أحمد مسعود ـ محمود جاد ـ إيهاب العايدي ـ محمد شحاته ـ عماد الدين بوبكر ـ محمد دبش ـ فريد شوقي ـ كريم العراقي ـ عمرو موسى ـ عمرو مرعي ـ حسن علي ـ محمد عنتر ـ اسلام المزين ـ زياد فرج ـ محمد جريندو ـ إيزي إيميكا ـ مروان حمدي ـ عبد الرحيم دغموم ـ حسين السيد ـ إسلام عطية ـ إلياس الجلاصي ـ عمرو السعداوي ـ أحمد الشيخ ـ عمرو طارق ـ أنتوني أكبوتو ـ إسلام أبو سليمة ـ فرانج إيتوجا ـ أسامة الجزار.

فيما تم وضع الثنائي، هيثم العيوني ومحمد بلح على قائمة الانتظار



قائمة المصري

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وحسم النادي المصري 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم.

كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.