شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 10 / 2022، وشهدت الساحة العديد من الأخبار الهامة على رأسها، المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح بأسرع هاتريك في دوري الأبطال: توهج جديد.

رابطة الأندية تمنح اللاعب المعار حق المشاركة ضد فريقه الأصلي

منحت لائحة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، اللاعبين المعارين حق المشاركة ضد أنديتهم الأصلية، وذلك في محاولة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعدما اعتادت الأندية في السنوات الماضية على وضع بند يمنع لاعبها المعار من المشاركة أمامها. المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح بأسرع هاتريك في دوري الأبطال: توهج جديد يتقدم نادي المقاولون العرب بتهنئة خاصة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الذى سجل هاتريك تاريخي في شباك جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز نتيجة 7-1. 22 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

رابطة الأندية تكشف عقوبة "العنصرية" فى الملاعب قبل انطلاق الدوري الجديد

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، عن عقوبة العنصرية في الملاعب قبل انطلاق الدوري المصري الجديد يوم 18 أكتوبر المقبل.

كولر يرفض إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي بمباراة الحسم ضد اتحاد المنستيري

يتحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على فكرة إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق الأحمر الذي سيخوض مباراة اتحاد المنستيري التونسي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في اللعب بنفس تشكيل مباراة الذهاب في تونس.

المصري يعلن عن الزي الجديد الأسبوع المقبل قبل انطلاق الدوري

قرر مجلس إدارة النادي المصري، الإعلان عن الزي الرسمي للفريق خلال الموسم الجديد، بداية الأسبوع المقبل، وذلك قبل انطلاق بطولة الدوري العام المقرر لها 18 أكتوبر الجاري، حيث يستهل المصري مبارياته بلقاء مثير أمام نظيره سيراميكا.

الإسماعيلى يعلن تمديد وتعديل عقد عبد الرحمن مجدى

استقبل المهندس يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى منزله الدولى عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الأول، فى حضور وكيل أعماله نادر شوقي لبحث ملف تجديد عقده.

طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندى

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب لطاقم تحكيم من المغرب.

الطائرة يخطر الأندية بإنهاء أوراق تسجيل الأجانب فى موعد غايته 24 أكتوبر

أخطر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بضرورة إنهاء كافة إجراءات اللاعبين الأجانب فى موعد غايته 24 أكتوبر الجارى .

موقف بيرسي تاو من اللحاق بمباراة اتحاد المنستيري

عاد بيرسي تاو جناح الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وإنهاء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي خضع له اللاعب من قبل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.