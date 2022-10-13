شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تتوجه للسعودية 17 أكتوبر استعدادا للسوبر جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى السعودية يوم 17 أكتوبر الجارى استعدادا لكأس العالم للأندية " سوبر جلوب "

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس ، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية " سوبر جلوب ".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجارى ، ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية برفقة أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.