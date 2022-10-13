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بعثة يد الأهلى تتوجه للسعودية 17 أكتوبر استعدادا للسوبر جلوب

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القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى يوم 17 أكتوبر الجارى استعدادا لكأس العالم للأندية " سوبر جلوب " 

 

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى  بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس ، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية " سوبر جلوب ".

 

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجارى ، ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية برفقة أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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