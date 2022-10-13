مدرب اتحاد جدة يدرس العودة إلى الدوري الإنجليزي.. اعرف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يستهدف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثلاثة أشهر من تواجده في المملكة العربية السعودية.

ويتولى نونو سانتو القيادة الفنية لنادي اتحاد جدة والذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نونو سانتو يريد العودة إلى دوريات أوروبا عبر بوابة فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

ويبحث فريق الذئاب عن مدرب جديد بعد إقالة برونو لاجي بعد بداية سيئة للموسم جعلت الفريق يحتل المركز 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز واحد فقط.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن نونو سانتو حريص على العودة إلى تدريب وولفرهامبتون بعد أن رفض جولين لوبيتيجي قيادة الفريق.

وأشارت إلى أنه من غير الواضح مدى اهتمام إدارة وولفرهامبتون بعودة نونو سانتو من عدمه ولكن المدرب مهتمًا بالعودة للذئاب.

وفي الوقت ذاته يُعتقد أيضًا أن هناك اهتمامًا بنونو سانتو من عملاق تركيا جالاتا سراي.

انضم سانتو إلى وولفرهامبتون في عام 2017 وقادهم إلى الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق، كما تأهل الفريق لربع نهائي الدوري الأوروبي في عام 2020، وتمت مكافأته بتمديد عقده لمدة ثلاث سنوات.

ولكن في نهاية موسم "2020-2021" غادر سانتو النادي بالتراضي بعد أن احتل الفريق المركز 13 بجدول ترتيب البريميرليج.

وقاد نونو سانتو تدريب توتنهام في 1 يوليو لعام 2021 عقب رحيل للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي الحالي.

خاض سانتو 17 مباراة مع توتنهام في كافة البطولات خلال الأربعة أشهر التي تولى فيها تدريب الفريق، حقق الفوز 9، وتعادل في مباراة وحيدة، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، سجل 25 هدفًا، وتلقت شباكه أيضًا 25 هدفًا.