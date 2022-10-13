تحت أنظار مصطفى محمد.. فرايبورج يسحق نانت برباعية في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فرايبورج فوزا عريضا على نانت برباعية دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وسجل رباعية فرايبورج كل من لوكاس كوبلر (ق 26)، ومايكل جريجوريتش (ق 71)، وكيفين شادي (ق 81) وجيونج يونج (ق 87).

بهذا الفوز رفع فرايبورج رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، ليقترب من التأهل مباشرة إلى دور الـ16، وذلك قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

في المقابل توقف رصيد نانت عند 3 نقاط في المركز الثالث، الذي يخرج صاحبه من البطولة متوجها إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

جدير بالذكر أن المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد أساسيا، علما بأنه خاض اللقاء كاملا.

تشكيل نانت

حارس المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: سيباستيان كورشيا - أندري جيروتو - نيكولا بالوا - كوينتين ميرلين.

خط الوسط: موسى سيسوكو - إيفان جويساند - بيدرو شيريفيلا.

خط الهجوم: موسيس سيمون - مصطفى محمد - لودوفيتش بلاس.

تفاصيل المباراة

مرور أول ربع ساعة والتعادل السلبي لا يزال مسيطرا.

قائم فرايبورج يحرم نانت من هدف أول بعد تسديدة قوية أطلقها كورشيا في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 26 افتتح لوكاس كوبلر التسجيل لفرايبورج بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

لاعبو نانت يطالبون بركلة جزاء بداعي ارتكاب أحد لاعبي فرايبورج مخالفة ضد مصطفى محمد، لكن الحكم يرفض احتسابها.

فرايبورج لا يزال متقدما بهدف دون رد بعد مرور أول ربع ساعة من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 71 أضاف فرايبورج هدفا ثانيا عن طريق البديل مايكل جريجوريتش.

البديل كيفين شادي يضيف هدفا ثالثا في الدقيقة 81 بعدما استغل خطأ أحد مدافعي نانت أمام منطقة الجزاء.

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء سجل جيونج يونج هدفا رابعا للضيوف بتسديدة من خارج المنطقة.