مصدر لـ"الخليج 365": لا تدعيمات في الأهلي قبل مونديال أندية اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- رمضان حسن

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد " السوبر جلوب" المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري بالدمام بالمملكة العربية السعودية.

وذكر مصدر بالأهلي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي عن سفر فريق اليد للمشاركة في السوبر جلوب بالسعودية بدون وجود أي تدعيمات.

وأشار المصدر في تصريحاته، إلى أنه كانت هناك محاولات من جانب النادي الأهلي، لضم أحمد هشام دودو المحترف في نانت الفرنسي، ولاعب من الشارقة الإماراتي، على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في السوبر جلوب، لكن رفض أنديتهم حال دون إتمام التعاقد معهم.

وأضاف المصدر في تصريحاته بأن الثنائي محمد إبراهيم وأحمد سالم سيقودا الإدارة الفنية لفريق اليد في بطولة السوبر جلوب، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي أخر، على أن يتم التعاقد معه قبل البطولة من أجل متابعة الفريق خلال مونديال الأندية لكرة اليد.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بالسوبر جلوب والتي تضم بجواره كلا من مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.

وكان الأهلي قد أقال الإسباني دانيال جوردو، بعد خروج الفريق من نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد على يد غريمه التقليدي الزمالك.