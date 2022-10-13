تريزيجيه احتياطيًا في تشكيل طرابزون أمام موناكو بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، التشكيل الرسمي لمواجهة موناكو الفرنسي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس، ببطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق مباراة طرابزون ضد موناكو بتركيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من الدوري الأوروبي.

ويتواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون سبور أمام موناكو الفرنسي.

ويدخل طرابزون المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل للدور القادم من اليوروباليج.

ويتقاسم موناكو وفرينكفاروزي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط لكل منهما ويليهما سرفينا زفيزدا وطرابزون سبور بثلاث نقاط.

وخسر النادي التركي مباراتين في الدوري الأوروبي، وحقق الفوز في لقاء وحيد.