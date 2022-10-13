شكرا لقرائتكم خبر «روشن»الشريك التقديمي لسلسلة ليف جولف جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيحمل الحدث السابع للسلسلة اسم «ليف جولف جدة»، حيث تضم بطل البطولة الحالي كاميرون سميث و12 فائزا رئيسا من بين 48 لاعبا، بمن في ذلك الفائزين الدوليين السابقين داستن جونسون وهارولد فارنر الثالث وغرايم ماكدويل. وتشهد السلسلة الأولى من نوعها على شكل فردي وجماعي، تنافس المحترفين في 12 فريقا من 4 فرق، مع انطلاقة مصحوبة بالموسيقى والترفيه في الملعب لخلق طاقة وبيئة مميزة لا ترتبط غالبا بالجولف.وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في روشن ديفيد جروفر «نحن فخورون بأن نكون الشريك التقديمي لهذا الحدث المميز الذي يضم أفضل اللاعبين العالميين الذين يتنافسون في الشرق الأوسط أمام جمهور من مختلف دول العالم».
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