شكرا لقرائتكم خبر «روشن»الشريك التقديمي لسلسلة ليف جولف جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «ليف جولف جدة» أمس عن اتفاقية شراكة مع روشن، قبل الظهور الأول لها في الشرق الأوسط، والذي سيقام في الفترة من 14 وحتى 16 أكتوبر الجاري في نادي رويال جرينز جولف كونتري كلوب في جدة.

وسيحمل الحدث السابع للسلسلة اسم «ليف جولف جدة»، حيث تضم بطل البطولة الحالي كاميرون سميث و12 فائزا رئيسا من بين 48 لاعبا، بمن في ذلك الفائزين الدوليين السابقين داستن جونسون وهارولد فارنر الثالث وغرايم ماكدويل. وتشهد السلسلة الأولى من نوعها على شكل فردي وجماعي، تنافس المحترفين في 12 فريقا من 4 فرق، مع انطلاقة مصحوبة بالموسيقى والترفيه في الملعب لخلق طاقة وبيئة مميزة لا ترتبط غالبا بالجولف.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في روشن ديفيد جروفر «نحن فخورون بأن نكون الشريك التقديمي لهذا الحدث المميز الذي يضم أفضل اللاعبين العالميين الذين يتنافسون في الشرق الأوسط أمام جمهور من مختلف دول العالم».