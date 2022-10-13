شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد هناء حمزة ويشكوها للجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم ببلاغ لمعالي المستشار النائب العام، ضد هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة؛ واتهمامها بالتجاوزها في حق الأهلي عبر وسائل الإعلام، وقيامها بتوجيه اتهامات للنادي بالتزوير في عقد ابنتها «مريم مصطفى»، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات". وهو العقد الذي وقعت عليه بحضور والدتها قبل أسابيع ولمدة أربع سنوات قادمة، بحسب ما جاء فى بيان الأهلى.

كما قرر المجلس تقديم شكوى مماثلة إلى كلٍ من لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة الطائرة لذات السبب، متهما هناء حمزة التى تشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطائرة، باستغلال موقعها الذي تشغله في إفشاء أسرار عقود بعض لاعبات الأهلي الموجودة بالاتحاد أثناء استضافتها بإحدى القنوات التليفزيونية.

يأتي هذا بعدما قرر مجلس الأهلي إحالة مريم مصطفى للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، نظرًا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع. ولمدة أربع سنوات قادمة، في حضور والدتها هناء حمزة، عضو النادي ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة.. وكذلك لعدم إنتظامها في تدريبات الفريق.