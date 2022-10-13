الأهلي يقرر إحالة مريم مصطفى لاعبة فريق الكرة الطائرة للتحقيق

القاهرة - سامية سيد - مريم مصطفى لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي

كتب فتحى الشافعى الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:39 م

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إحالة مريم مصطفى، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، نظرًا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع. ولمدة أربع سنوات قادمة، في حضور والدتها هناء حمزة، عضو النادي ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة.. وكذلك لعدم إنتظامها في تدريبات الفريق.

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