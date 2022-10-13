شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية المصرية تشارك في مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشارك اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي في قمة الامم المتحدة للمناخ في دورتها السابعة والعشرون COP27 بالمدينة الخضراء شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر القادم والتى تقام تحت رعاية ورئاسة فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتأتي مشاركة اللجنة البارالمبية المصرية نظراً لأهمية التواجد في القضايا الدولية التي تهم العالم ودورها في التوعية والمشاركة في اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ علي البيئة والحد من تأثير النشاط البشري علي المناخ وخلق بيئة نظيفة للحفاظ علي الموارد الطبيعية خاصة وأن قطاع الأشخاص ذوي الاعاقة يمثل ما يقرب من 10 % من تعداد السكان خلاف أسرهم وأصدقائهم أي ما يمثل أكثر من نصف عدد السكان ، هذا بالإضافة لتنظيم العديد من فعاليات الرياضية من منطلق تمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ والعمل علي خفض الانبعاثات الكربونية ، مع العلم بأن اللجنة البارالمبية المصرية حصلت أخيرا علي شهادة الأيزو ISO 14001:2015 في الحفاظ علي البيئة وهي الهيئة الرياضية الوحيدة في مصر التي حصلت علي هذه الشهادة .

وستبدأ اللجنة بالاشتراك مع الهيئات المتخصصة في عمل دراسة الأثر البيئي على تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة وكيفية تطبيق المعايير الدولية للحفاظ علي البيئة وإتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة التغيرات المناخية والتحول الأخضر في إطار جهود الدولة ومشروعاتها للحفاظ علي النظم البيئية والتي تمثلت في محطات الطاقة الشمسية ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير لمواجهة ندرة المياه والتصحر، وتم اختيار شعار الشمس للمؤتمر حيث انها مصدر الحياة والطاقة الجديدة