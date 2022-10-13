شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..كل ما تريد معرفته عن رياضة النينجوتسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تٌعد رياضة النينجوتسو من الفنون القتالية اليابانية، كما لها أيضا أصول صينية، والنينجوتسو لها عدة معانٍ أبرزها فن المثابرة وهدوء القلب والتخفى، وقيل إن النينجوتسو هى فن من يمارسه.

ويتم ممارسة النينجوتسو اليابانية عن طريق من يدرس فن التايجوتسو أو حركة الجسد، وليس لديه قواعد ثابتة فى القتال مثلما هو الحال فى رياضات الفنون القتالية الأخرى.

النينجوتسو عبارة مجموعة من الفنون والعلوم التي لا تقتصر فقط على تقنيات القتال، بل تتعدى ذلك إلى علوم أخرى، كالأساليب الأساسية للنجاة، وأساليب التخفي والتمويه والتنكر، وتحاشي الخصم وتضليله

وتختلف ممارسة النينجوتسو عن رياضة التايكوندو والملاكمة، حيث تعتمد على القتال الأرضي، من ضرب وتثبيت المفاصل، ويمارسها الأولاد والبنات.

وتشمل ممارسة النينجوتسو عدة مستويات مثل الحزام الأصفر ثم الأخضر ثم الأزرق ثم الأحمر، كما أن هناك لجنة تمثل النينجوتسو اليابانية فى الاتحاد الدولى للجوجيتسو اليابانية

وتنقسم النينجوتسو إلى 18 مهارة مثل تسلق المبانى والقتال بالعصا والقتال بالرمح والرماية والفروسية والقتال بالسيف وغيرها.