شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح بأسرع هاتريك في دوري الأبطال: توهج جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتقدم نادي المقاولون العرب بتهنئة خاصة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الذى سجل هاتريك تاريخي في شباك جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز نتيجة 7-1.

ودخل النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق أسرع هاتريك في تاريخ البطولة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أن ما حققه محمد صلاح إنجاز جديد يضاف لسجل أرقامه القياسية ولكن هذا الرقم بالتحديد يأتي في بطولة هي الأكبر بالعالم وفي توقيت مهم للغاية لنجمنا المصري وابن المقاولون العرب ولناديه ليفربول.

وأوضح المشرف على الكرة أن ما حققه النجم محمد صلاح أمس أمر استثنائي بتسجيل هاتريك في 6 دقائق و 12 ثانية وتصبح أسرع ثلاثية في تاريخ دوري أبطال أوروبا متفوقا على أساطير الكرة بالعالم.

وأكد فتحي أن هذه الثلاثية ستكون بمثابة التوهج الجديد لمحمد صلاح والانطلاقة الحقيقية هذا الموسم سواء له أو ناديه.