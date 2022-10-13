شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يضم عمر أسامة عبد الكريم من الزمالك موسماً علي سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادي الزمالك علي إعارة عمر أسامة عبد الكريم، حارس مرمي مواليد 2001 ونجل مدرب الحراس أسامة عبد الكريم، لنادي الترسانة لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة.

وطلب الترسانة الحصول علي خدمات عمر أسامة عبد الكريم لمدة موسم علي سبيل الإعارة وهو ما وافق عليه مجلس إدارة القلعة البيضاء، ووقع الحارس علي عقد استعارته ليصبح لاعبا في نادي الترسانة.



الزمالك يضم عمر أسامة



الزمالك يضم



توقيع عمر أسامة للزمالك

وكان الزمالك أبرم 10 صفقات في الميركاتو الصيفي لتدعيم فريقه في الموسم الجديد، وجاءت الصفقات كالتالي..

١- محمد صبحي

٢- عمر جابر

٣- نبيل عماد دونجا

٤-مصطفي الزناري

٥-سامسون اكيونولا

٦- زكريا الوردي

٧- ابراهيما نداي

٨- عمرو السيسي

٩- مصطفي شلبي

10 - يوسف حسن