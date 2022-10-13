الامارات | الجزيرة يخسر خدمات أشرف بن شرقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن إصابة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في العضلة الضامة للساق اليمنى ليتأكد غيابه عن مواجهة شباب الأهلي في الدوري في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة إصابة أشرف بن شرقي في العضلة الضامة للساق اليمنى وغيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.