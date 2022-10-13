الامارات | محمد صلاح يتلقى صدمة في دوري الأبطال رغم الـ"الهاتريك التاريخي"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة لاعب الأسبوع في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وهم: روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، سيمون مينيوليه (كلوب بروغ البلجيكي)، عمر أتزيلي (مكابي حيفا)، وسون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير).

وغاب النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال، على الرغم من تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة الريدز ورينجرز الاسكتلندي.

وعادل محمد صلاح الأهداف الخمسة لكل من النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وروبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد مرور الجولة الرابعة.