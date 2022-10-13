شاهد .. الكرة الموحدة للدوري المصري الممتاز الجديد

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، صورا للكرة الموحدة التي ستلعب بها مسابقة الدوري الممتاز الجديدة التي تنطلق 18ُ اكتوبر الجاري .

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتسليم أندية الدوري المصري الممتاز "الكرة الموحدة" الخاصة بمباريات المسابقة في الموسم المقبل.

وتم تخصيص كرة موحدة لمباريات الدوري المصري الممتاز، تحمل هوية المسابقة، التي تديرها رابطة الأندية المصرية.

من جانبه أكد الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، أن هناك تواصلا تم بالفعل مع مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على هامش محاضرة لتأهيل المحاضرين التابعين للكاف.