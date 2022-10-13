شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود إلى التدريبات بعد انتهاء الراحة استعدادا لسيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الخميس، النادي المصري تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال المدير الفني للفريق، إلى استئناف التدريبات بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، والتي منحها جلال للاعبين بعد انتهاء المرحلة الثالثة للإعداد التي أقيمت بمدينة الإسماعيلية، وذلك قبل انطلاق بطولة الدوري العام المقرر لها 18 أكتوبر الجاري، حيث يستهل المصري مبارياته بلقاء مثير أمام نظيره سيراميكا.

ومن المقرر أن يلاقي المصري نظيره الزمالك فى الأسبوع الخامس من الدوري، على أن يواجه النادي الأهلي بالجولة رقم 13.

وكان المصري قد استعد للموسم الجديد على ثلاث مراحل، بدأت بنعسكر في القاهرة تخلله مباراتين وديتين، فاز النصري في الأولى على نادي عرابي بدستة أهداف، ثم فاز على اتحاد الشركة بهدفين نظيفين، قبل أن يخوض المرحلة الثانية من الاعداد في مدينة الأسكندرية، فاز خلاله على دمنهور بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق.

وأقيمت المرحلة الثالثة في مدينة الاسماعيلية حيث تخللها ثلاث وديات، حيث فاز المصري في الودية الأولى على فريق الرباط والأنوار بهدفين مقابل هدف.ط، ثم فاز على رأس البر بثلاثة أهداف مقابل هدف، واختتم معسكره بالفوز على كابسي بسداسية نظيفة.

وحسم النادي المصري 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم.

كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.