شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يمد فترة إستخراج كارنيهات المدربين حتى 20 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على مد فترة إستخراج الكارنيهات الجديدة للمدربين حتى يوم 20 أكتوبر الجارى .

وأخطر مسئولو الإتحاد الأندية أنه لن يسمح لأى عضو المشاركة فى المباريات بدون كارنية الإتحاد الجديد تحت أى سبب أو مسمى .

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة إجتماع موسع مع سكرتيرى لجان الحكام بكافة المناطق يوم السبت المقبل لشرح كافة التعديلات الجديدة التى طرأت على اللعبة مؤخرا.

كما حدد مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 15 أكتوبر الجارى موعدا لإجراء قرعة مجموعات الدورى الممتاز للموسم المحلى الجديد 2022 /

2023 للرجال والسيدات

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بسداد نسبة الـ3% من قيمة عقود اللاعبين أثناء تسجيل الأندية، من أجل استخراج بطاقات الموسم الجديد.