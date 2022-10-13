شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة اتحاد المنستيري الأخيرة في عقوبة رامي ربيعة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن مباراة فريقه القادمة ضد اتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، بسبب إيقافه من الكاف.

وقرر الكاف إيقاف رامي ربيعة مباراتين بسبب ما بدر منه خلال تواجده على دكة فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي وتعرضه للطرد أثناء التواجد على الدكة، ليقرر الكاف إيقاف اللاعب مباراتين.

وغاب ربيعة مباراة الذهاب بين الأهلي واتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 بينما يستمر غيابه عن مباراة العودة بالقاهرة، على أن يكون متاحا للمشاركة في مباريات الأهلي بالبطولة الإفريقية بدءا من دور المجموعات حال صعود الفريق الأحمر لدور الـ16 الإفريقي.

وفاز الأهلي على اتحاد المنستيري بهدف نظيف خارج أرضه في موقعة الذهاب بتونس ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الصعود إلى دور المجموعات الإفريقي.