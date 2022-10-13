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كلاتنبرج يجتمع مع الاعلاميين ومديري الكرة لتوضيح أبرز مستجدات التحكيم

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي أندية الممتاز، لتوضيح أبرز مستجدات التحكيم في الموسم الجديد.

 

وشرح كلاتنبرج للمسؤولين ومديري الكرة بالأندية آخر التعديلات الخاصة بقوانين كرة القدم، وكذلك طريقة التعامل الصحيحة مع اللاعبين والمدربين.

 

كما اجتمع الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مع أبرز الإعلاميين بالمجال الرياضي ومعلقي مباريات كرة القدم، لتوضيح مستجدات التحكيم بالموسم الجديد.

 

وحرص كلاتنبرج على توضيح أبرز التفاصيل المتعلقة بقوانين كرة القدم وتعديلاتها، وكذلك طريقة اتخاذ القرارات الخاصة بحكم الفيديو المساعد "VAR".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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