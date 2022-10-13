شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يجتمع مع الاعلاميين ومديري الكرة لتوضيح أبرز مستجدات التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي أندية الدوري المصري الممتاز، لتوضيح أبرز مستجدات التحكيم في الموسم الجديد. وشرح كلاتنبرج للمسؤولين ومديري الكرة بالأندية آخر التعديلات الخاصة بقوانين كرة القدم، وكذلك طريقة التعامل الصحيحة مع اللاعبين والمدربين. كما اجتمع الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مع أبرز الإعلاميين بالمجال الرياضي ومعلقي مباريات كرة القدم، لتوضيح مستجدات التحكيم بالموسم الجديد. وحرص كلاتنبرج على توضيح أبرز التفاصيل المتعلقة بقوانين كرة القدم وتعديلاتها، وكذلك طريقة اتخاذ القرارات الخاصة بحكم الفيديو المساعد "VAR".