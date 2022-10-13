شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسلم الأندية "الكرة الموحدة" للدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتسليم أندية الدوري المصري الممتاز "الكرة الموحدة" الخاصة بمباريات المسابقة في الموسم المقبل، وتم تخصيص كرة موحدة لمباريات الدوري المصري الممتاز، تحمل هوية المسابقة، التي تديرها رابطة الأندية المصرية.

من جانبه أكد الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، أن هناك تواصلا تم بالفعل مع مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على هامش محاضرة لتأهيل المحاضرين التابعين للكاف.