شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن لائحة وضوابط الدوري المصري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، مؤخرا لائحة شروط وضوابط مسابقة الدوري العام الجديد الذي ينطلق 18 أكتوبر الجاري.

س : كيف سيتم تحديد المراكز والترتيب اذا تساوت الأندية في النقاط ؟

ج : يتم تحديد المراكز وفقا للمعايير التالية على الترتيب، ويتم اللجوء للمعيار التالي إذا تساوى الطرفان في سابقه:

1- المواجهات المباشرة بدون الاحتكام لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين

2- فارق الأهداف في المسابقة

3- عدد الأهداف المسجلة

4- مباراة فاصلة بين الفريقين.

س : هل يحق لأي ناد إشراك لاعبه المعار أمام فريقه الأصلي؟

ج : ممنوع إدراج بند باتفاق بين ناديين على عدم مشاركة اللاعب المعار أمام فريقه الأصلى.

س : هل سيتم فصل البطاقات الصفراء والحمراء في كل مسابقة عن الأخرى؟

ج : نعم، إنذارات كل مسابقة مستقبلة بذاتها، فلا تتداخل بطاقات الدوري مع كأس مصر أو كأس الرابطة.

س : ماذا عن مسابقة كأس الرابطة؟

ج : مسابقة كأس الرابطة إجبارية لكل فرق الدوري الممتاز، مع المشاركة بالفريق الأول لكل فريق باستثناء الدوليين حال تواجدهم رفقة منتخبات بلادهم.

س : هل هناك قائمة ممنوعات في المباريات؟

ج : نعم وأبرزها مؤشرات الليزر – عبوات الطلاء "البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر" – الألعاب النارية والشعلات – السجائر وملحقاتها والمداوخ والسجائر الإلكترونية – الأبواق.

س : هل هناك ضوابط أخرى في اللائحة؟

ج : هناك بعض الضوابط منها، ممنوع منعا باتا طلب الفرق لخوض مباريات على ملعب الفرق المنافسة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص إلا في حالة الضرورة القصوى التي تقدرها رابطة الأندية، و يشترط وجود شعارات الفرق ورابطة الأندية على الكتف في قمصان كافة فرق الدوري المصري، وتقام كل مباريات الدوري المصري بحضور تقنية الفيديو، وفي حالة تعذر تواجدها أو تعطلها، تقام المباريات بشكل طبيعي.