"عودة شيكابالا".. الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة فلامبو في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جيسوالدو فيريرا عن قائمة الفريق لمواجهة فلامبو البوروندي ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام مساء الجمعة.

فاز الزمالك بنتيجة 1-0 في اللقاء الأول بين الفريقين الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب، وبحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية على ذات الملعب، يضمن من خلالها بلوغ دور المجموعات من البطولة.

ويغيب محمود حمدي "الونش" عن قائمة الزمالك في المباراة، بينما عاد إمام عاشور ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" من جديد بعد الغياب خلال مباراة الذهاب.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد طارق – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – زكريا الوردي – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد مصطفى "زيزو" – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.