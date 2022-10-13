كاف يعلن موعد قرعة دور الـ32 الإضافي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الخميس، موعد ومكان إجراء قرعة دور الـ32 الإضافي بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية نسخة موسم (2022-2023).

ونشر "كاف" بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، يعلن إقامة القرعة في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الواحدة ظهرًا.

ومن المقرر أن يقام دور الـ32 بين 16 فريقًا تأهلوا من دور الـ32 الأول بمسابقة الكونفدرالية مع الفرق التي خرجت من دوري أبطال أفريقيا وعددهم 16 فريق أيضًا.

واستقر "كاف" على إقامة مباراة الذهاب في الثاني من نوفمبر المقبل، في المقابل سيقام مباراة الإياب في التاسع من نفس الشهر.

وستكون هذه المرحلة المؤهلة لدور المجموعات حيث سيتم صعود 16 فريقًا يتم تقسيمهم على أربع مجموعات يتأهل من خلالها صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة لدور ربع النهائي.

ويشارك فريقا بيراميدز وفيوتشر في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح الثنائي في تحقيق الفوز بلقاء الذهاب.

وكان بيراميدز فاز على هلال الساحل السوداني بنتيجة (2-0)، بينما فاز فيوتشر خارج الديار على كالون بطل سيراليون بنتيجة (2-0).

ومن المقرر أن تقام مباراتي الإياب لبيراميدز وفيوتشر مساء الأحد المقبل في القاهرة.

جدير بالذكر أن نهضة بركان يُعد حامل لقب آخر نسخة بالفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1).