سون يكشف عن طبيعة علاقته بكين في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

أكد سون هيونج مين، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أن التفاهم بينه وبين زميله بالفريق هاري كين هو نتيجة العمل الجاد.

وسجل سون هدفين أمس الأربعاء في المباراة التي فاز بها توتنهام على آينتراخت فرانكفورت 3 / 2 في دوري أبطال أوروبا، وسجل كين الهدف الثالث من ركلة جزاء.

واعتلى توتنهام، بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، صدارة المجموعة الرابعة بعدما قلب تأخره أمام بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وتقدم آينتراخت بهدف سجله دايتشي كامادا، ولكن كين صنع هدف التعادل لسون، مما يعني أن الثنائي سجل في 50 مناسبة لتوتنهام في كافة المسابقات.

وصنع كين 24 هدفا لسون، الذي صنع 26 هدفا لقائد المنتخب الإنجليزي.

منذ بداية الموسم الماضي، يعد لاعب ليفربول، محمد صلاح، الذي سجل أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري الأبطال في المباراة التي فاز بها فريقه على رينجرز أمس، هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في كافة المسابقات من الدوري الإنجليزي برصيد 39 هدفا يليه هاري كين 36 هدفا ثم سون 29 هدفا.

وأشاد قائد منتخب كوريا الجنوبية بشراكته المخيفة مع كين، وقال لـ"بي تي سبورت" :" نحن نفهم بعضنا البعض بشكل جيد أعلم ما يحب فعله، وهو أيضا".

وأضاف :" العلاقة، دائما ما تكون عمل شاق، ومجهود جيد كانت دائما مكافأة للعمل الجيد أتمنى أن يكون هناك المزيد".