الخليج 365 يوضح موقف ثنائي الأهلي ودور كولر في استبعادهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تسود حالة من الغموض حول موقف الثنائي محمد محمود، وزياد طارق داخل النادي الأهلي بعد غلق موسم الانتقالات الصيفية، واستمرار كل منهما ضمن قائمة الفريق بدون الرحيل.

قال مصدر في الأهلي - تحفظ على ذكر اسمه - إن الثنائي واصلا غيابهما عن المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس واكتفيا بأداء تدريبات فردية ثم التأهيل في صالة التدريبات البدنية.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن غياب الثنائي جاء بقرار من مارسيل كولر المدير الفني والذي استقر على استبعادهما من مباراة العودة ضد الاتحاد المنستيري القادمة بداعي أنه يريد عدد معين من اللاعبين في التدريبات الجماعية".

وكشف المصدر: "حتى الآن لم يوضَح كولر موقفه من ثنائي الفريق بخصوص المشاركة في المران الجماعي للفريق الأول عقب مباراة الاتحاد المنستيري من عدمه لكن هذا الأمر يضع لجنة التخطيط في موقف حرج أمام الجمهور لأنها أصرت على رفض إعارتهم في فترة الانتقالات الأخيرة رغم تواجد أكثر من عرض محلي لكل منهما".

حاول فيوتشر في نهاية موسم الانتقالات الحصول على محمد محمود وزياد طارق مجانا نظير دفع راتب كل منهما على مدار فترة الإعارة موسم واحد، لكن الأهلي أغلق الملف تماما رافضا فكرة خروج أي لاعب بدون مقابل مادي.

وواصل تصريحاته:" اللاعبان قررا الاستفسار من المدرب السويسري عن سبب استبعادهما من المشاركة في التدريبات الجماعية لأنه موقف كان مفاجئا بالنسبة لهما ".

محمد محمود انتقل إلى الأهلي قادما من وادي دجلة عام 2019 في صفقة انتظر منها الكثير غير أن الإصابات أثرت على مسيرة اللاعب، صحاب الـ24 عاما، أما زياد طارق صاحب الـ22 عاما فهو أحد أبناء قطاع الناشئين في الأهلي وعرف الطريق نحو الفريق الأول نهاية موسم 2022-2023.