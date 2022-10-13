شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن الأزمة .. كهربا يرد على «وليد الفراج» السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - رد اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي علي تغريدة الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان وليد الفراج الإعلامي السعودي قد نشر صورة تجمعه بكهربا و علق قائلا :" حبيبي يا كهربا والله ليك وحشة".

ورد كهربا قائلا:"والله وانت كمان يا ملك الشاشة العربية".

مفاجأة صادمة للنادي الأهلى

وفي سياق أزمة كهربا الشهيرة كشف الإعلامى أحمد شوبير عن مفاجأة صادمة للنادي الأهلى و اللاعب محمود كهربا بشان دفع الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح الزمالك.

تلك الغرامة التى تبلغ 2 مليون دولار بالفوائد المستمرة، بسبب هروب اللاعب من الزمالك منتصف عام 2019، ويوجد قرار إيقاف بحق اللاعب بسبب التأخر في الدفع.

شوبير وعبر تصريحات تليفزيونية أكد أن الأهلي ليس لديه سيولة مالية حاليا لدفع الغرامة، وأنه يترقب مبالغ عقود الرعاية القادمة من الشركات الراعية.

وتابع أن الغرامة أصبحت على اللاعب فقط خاصة عقب تصفية نادي أفيش البرتغالى النشاط الرياضي، وبالتالى حتى لو تواجد شئ على النادي البرتغالي أصبح على اللاعب حاليا.

وتابع أن الأهلى كان ينوى منح اللاعب قرض ويتم خصمه من عقده، ولكن لا يوجد سيولة حاليا، وهناك جلسة قادمة للاعب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لبحث الموقف.

مؤكدا أن الأهلى ليس عليه أى اموال وأن موقفه تجاه اللاعب موقف أدبي فقد ولكن ليس مُلزم بدفع شئ.