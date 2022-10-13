شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وتركيز من لاعبي الأهلي قبل موقعة المنستيري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين استمرت ما يقرب من 15 دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي، تحدث خلالها في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على الجزء الخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تطبيقه أمام الفريق التونسي.

وأدى حراس المرمى: محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، تدريبات تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويختتم الأهلي استعداده لمباراة الاتحاد المنستيري في الخامسة مساء غد على ملعب التتش.

ويسعي الأهلي لحسم بطاقه التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا عندما يخوض مباراة إياب دور الـ32 أمام الاتحاد المنستيري في السادسة مساء السبت المقبل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.



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