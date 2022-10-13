شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن عن الزي الجديد الأسبوع المقبل قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، الإعلان عن الزي الرسمي للفريق خلال الموسم الجديد، بداية الأسبوع المقبل، وذلك قبل انطلاق بطولة الدوري العام المقرر لها 18 أكتوبر الجاري، حيث يستهل المصري مبارياته بلقاء مثير أمام نظيره سيراميكا.

ومن المقرر أن يلاقي المصري نظيره الزمالك فى الأسبوع الخامس من الدوري، على أن يواجه النادي الأهلي بالجولة رقم 13.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري قيد 10 صفقات جديدة تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فى قائمة الفريق التى تستعد للموسم المقبل، وذلك بعدما تلقى النادي البورسعيدي خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يفيد بانتهاء أزمة مستحقات معين الشعباني المدرب السابق للفريق، والسماح للمصري بقيد اللاعبين.

وحسم النادي المصري 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم.

كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.