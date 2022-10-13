شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يكلف جهازه الفنى بمراقبة الزمالك أمام فلامبو قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب طارق العشرى المدير الفنى لنادى سموحة، من جهازه الفنى مراقبة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف.

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك فى افتتاح مبارياته فى الموسم الجديد للدورى المصرى، المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجارى.

وطلب طارق العشرى من جهازه الفنى تقريرا مفصلا عن كل نقاط القوة والضعف فى فريق الزمالك، لوضع الخطة اللازمة لمواجهة بطل الدورى الموسم الماضى فى اللقاء الافتتاحى للمسابقة.

ويلتقى فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، مع فريق العامرية مساء الخميس، فى مباراة ودية أخيرة استعدادا لمواجهة الزمالك فى الجولة الأولى من مباريات بطولة الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

وخاض فريق سموحة أكثر من 7 مباريات خلال معسكر أقامه فى استاد برج العرب، للوصول إلى التوليفة المناسبة للمباريات الرسمية.

وتعاقد سموحة مع 16 لاعبا، هم كل من: أحمد السعدني (حارس مرمى – البنك الأهلي) - جونيور أجايي (النصر الليبي) – الفلسطيني محمد رشيد (برسيب الإندونيسي) - أحمد عيسى (الخريطيات) - محمود الملك (أبوقير للأسمدة) - أحمد حسين (النصر)- محمد عصام (لافينا) – إسلام كانو (بتروجت) – بسام وليد (وادي دجلة) – - أحمد حامد شوشة (المصري)- أحمد عبد العزيز (المقاولون العرب) – بنجامين برنارد بواتينج (الاتحاد السكندري) – محمود شبانة (الزمالك) – أحمد مصطفى (الإسماعيلي)، دوكو دودو (أف ماس البنيني)- الهولندى رضا البرجيجى (أوتريخت الهولندى).