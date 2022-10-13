شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب لطاقم تحكيم من المغرب.

ويتكون طاقم التحكيم من سمير قزاز حكما للساحة ويعاونه كل من حمزه ناصري مساعدا أول وزكريا برنسي مساعدا ثانيا وجلال جيد حكما رابعا.

ويراقب المباراة خالد عبد الله محمد من تنزانيا، ويتواجد الدكتور محمد سلطان مسؤول كوڤيد 19.

كان الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.