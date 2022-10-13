شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على نادى الصيد ببطولة كأس مصر لكرة الماء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز نادى الزمالك لكرة الماء مواليد 2007 على فريق نادى الصيد بنتيجة 9 – 5 في المباراة التى جمعتهما، بحمام سباحة نيو جيزة في بطولة كأس مصر، وشهدت المباراة تألق جميع لاعبى الفريق بالكامل، فى مباراة قوية من الفريقين وتميز لاعبو الزمالك خلال المباراة بالجدية والحماس.

وأقيمت المباراة على حمام سباحة نيو جيزة، وقدم الزمالك عرضًا قويًّا خلال المباراة، وسط اشادة المدرب العام لجميع اللاعبين بعدما قدموا أداءً مميزًا للغاية، وكانو هم الطرف الأفضل طوال المباراة، حيث شكل ضغطًا هجوميًّا ودفاعيًّا على فريق نادى الصيد ، ليسجل 9 أهداف خلال اللقاء.

ويسعى فريق الزمالك لكرة الماء مواليد 2007 مواصلة عروضه القوية بعد تحقيقه الفوز خلال اللقاء، حيث يأمل الفريق في مواصلة الانتصارات ومشواره بالبطولة وتحقيق اللقب.



