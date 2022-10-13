موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى، لخوض مباراته ضد الاتحاد المنستيرى في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة بهدف دون رد ، بعدما حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بتونس.

موعد مباراة الإياب بين الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى في السادسة مساء السبت المقبل على استاد الأهلى والسلام ، ويعد المارد الأحمر هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاهلى يبحث عن اللقب الحادى عشر في دوري الابطال الافريقى

ويطمح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر لتحقيق لقب بطولة دوري ابطال افريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد خسارة اللقب أمام الوداد المغربي الموسم الماضي.

اتحاد المنستيري يصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي بإياب دور الـ32 الإفريقي

يصل فريق اتحاد المنستيري إلى القاهرة اليوم الخميس استعدادا لخوض مباراته ضد الأهلي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي ستحسم المتأهل إلى دور المجموعات الإفريقي بعدما خسر الفريق التونسي في مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف وباتت فرصه في التأهل معقدة.

وينوي مسئولو النادي الأهلي تشكيل وفد لاستقبال بعثة فريق تونس في مطار القاهرة وتقديم كل سبل الراحة للأشقاء في تونس، قدوة بما حدث مع النادي الأهلي خلال فترة تواجده في تونس، كما يعمل مسئولي القلعة الحمراء على تسهيل كل الترتيبات والإجراءات التي تحتاجها بعثة اتحاد المنستيري طوال فترة إقامتها بالقاهرة.

كولر يرفض إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي أمام اتحاد المنستيري

يتحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على فكرة إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق الأحمر الذي سيخوض مباراة اتحاد المنستيري التونسي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويرغب في اللعب بنفس تشكيل مباراة الذهاب في تونس.

ولا يميل كولر إلى إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي الذي خاض مباراة الذهاب ضد اتحاد المنستيري التونسي، من أجل زيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، لاسيما وأن غالبية اللاعبين ظهروا بمستوى فني جيد، ونالوا استحسان وإشادة المدير الفني بسبب الروح العالية والرغبة في تحقيق الفوز خارج الأرض بالنسبة للاعبين.

ويفضل كولر بدء مباراة السبت بنفس تشكيل موقعة الذهاب والتي شهدت تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وبرونو سافيو في الوسط وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر وشادي حسين في الهجوم.