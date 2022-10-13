شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..مبابي يخطط للرحيل عن باريس سان جيرمان بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال أزمة كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان وإدارة فريقه قائمة حيث تؤكد العديد من التقارير الصحفية العالمية رغبة النجم الفرنسي في الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة القادمة.

أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان

وكان قد قرر اللاعب البقاء داخل صفوف باريس سان جيرمان على الرغم منا لعديد من العروض التي قُدمت للاعب من أجل التعاقد معه، إلا أن مبابي رفض جميعهم وقام بتجديد عقده مع الفريق الفرنسي.

ومن جانبه، أكدة شبكة راديو مونت كارلو بأن مبابي يرغب في الرحيل ويريد مغادرة النادي في أسرع وقت إلا أنه لن يصرح علنا بهذه الرغبة.

أسباب رغبة مبابي في الرحيل عن الفريق

وأضافت الشبكة بأن السبب وراء رغبة مبابي في الرحيل هو عدم تلبية الإدارة الطلبات التي تم الاتفاق عليها بشكل ودي معه عندما جدد تعاقده في مايو الماضي.

وأكملت الشبكة بأن رحيل مبابي في يناير المقبل سيكون صعبا خاصة وأن الإدارة الباريسية سترفض رحيل اللاعب في منتصف الموسم إلا أن هناك رغبة من اللاعب في الرحيل في صيف 2023.

وأردفت بأن مبابي بذلك سيفكر جيدا في الرحيل بعد انتهاء الموسم الحالي حيث سيتبقى وقتها عام آخر فقط في عقده مما سيدفع الإدارة للاستفادة منه ماديا في ظل رغبة مبابي في عدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وأختتمت الشبكة بأن ريال مدريد سيترقب بكل حماس موقف مبابي على الرغم من رفض اللاعب الانتقال لريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي وتفضيله البقاء في فرنسا.