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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام اليوم الخميس 13 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة أرسنال وبودو جليمت النرويجي ومانشستر يونايتد ضد أومونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023.



بث مباشر مباراة آرسنال وبودو جلميت في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 13_10_2022

يحل فريق أرسنال الإنجليزي، ضيفًا على نظيره بودو جلميت النرويجي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2022-2023.

كما يحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولي في بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 6 نقاط، فيما يقع فريق بودو جليمت النرويجي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متساويا مع بي إس إيندهوفن صاحب الوصافة بنفس الرصيد 4 نقاط، وأخيرًا زيوريخ دون رصيد من النقاط.

ويتطلع فريق أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، إلي تحقيق الإنتصار بالمسابقة الأوروبية، لحسم صدارة المجموعة وضمان إحدى بطاقتى التأهل.

ويتسلح فريق بودو جليمت، بعاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز على ارسنال، ومواصلة النتائج الرائعة التي يقدمها هذا الموسم.

ويحتضن ملعب استاد اسبميرا في النرويج مواجهة بودو جليمت ضد أرسنال في تمام الساعة السابعة الا ربع 6.45 مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة.

ويعيش فريق أرسنال، حالة من التوهج المحلي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث حقق العلامة الكاملة من 7 مباريات بـ 21 نقطة، ويعتلي قمة مسابقة البريميرليج، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 20 نقطة.

دخل الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول وقائد منتخب مصر التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن سجل 3 أهداف "هاتريك" في 6 دقائق خلال مشاركته في مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز الأسكتلندي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



سجل صلاح "الهاتريك" في الدقائق 75 و80 و81 ليصبح أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا في 6 دقائق و12 ثانية.



وصار محمد صلاح الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة الذين شاركوا في البطولة بعد أن رفع رصيده من الأهداف عند 45 هدفا متفوقًا على الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة تشيلسي برصيد 44 هدفا.



كما تخطى رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق كأكثر هداف لفريق إنجليزي في البطولة برصيد 36 هدفا بقميص الفريق السماوي.

في حين سجل صلاح 38 هدفا بقميص ليفربول في المسابقة الأوروبية.

وحقق فريق توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فرانكفورت، بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب "توتنهام هوتسبير".

ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 4 في المركز الرابع والأخيرة.



وسجل آينتراخت فرانكفورت هدف التقدم عن طريق دايتشي كامادا في الدقيقة 14، ثم تعادل توتنهام عن طريق هيونج مين سون في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 28 سجل هاري كين هدف ثاني من ركلة جزاء، ثم سجل هونج مين سون هدف ثالث، وقلص فرانكفورت النتيجة عن طريق فاريدي اليدو.

تقام اليوم الخميس 13 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة أرسنال وبودو جليمت النرويجي ومانشستر يونايتد ضد أومونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X روما– 6:45 مساء - على قناة beIN Sports 2 HD Premium

آيك لارناكا X فنار بخشة – 6.45 مساء

بودو جليمت X أرسنال – 6:45 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نانت X فرايبورج – 6:45 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

دينامو كييف X رين – 6.45 مساء

أيندهوفن X زيورخ – 9 مساء

مانشستر يونايتد X أومونيا نيقوسيا – 9 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

طرابزون سبور X موناكو– 9 مساء

لاتسيو X شتورم غراتس (النمسا) – 9 مساء

ريال سوسييداد X شيريف تيراسبول – 9 مساء

