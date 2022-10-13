شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت مصر بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي وعضوية لجنة الفعاليات والمسابقات بالاتحاد الدولي للرياضة للجميع، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة للجميع، بمشاركة 45 دولة من مختلف دول العالم، بمملكة البحرين.

وقام بتمثل جمهورية مصر العربية في الاجتماعات الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق ورئيس الاتحادين المصري والعربي لاتحاد الرياضة للجميع، الذي فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي باكتساح الأصوات، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية الفائز بعضوية لجنة الفعاليات والمسابقات بالاتحاد الدولي للرياضة للجميع.

يذكر أن الاتحاد الدولي للرياضة للجميع وخلال اجتماعات الجمعية العمومية لديه الكثير من الأجندة القادمة التي سيتم الإعلان عنها بعد اجتماع مجلس الإدارة الأول، والمتمثلة في تنظيم العديد من المؤتمرات والمهرجانات والفعاليات الرياضية المتنوعة.