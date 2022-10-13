شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يخطر الأندية بإنهاء أوراق تسجيل الأجانب فى موعد غايته 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بضرورة إنهاء كافة إجراءات اللاعبين الأجانب فى موعد غايته 24 أكتوبر الجارى .

و من المقرر أن يغلق باب الإستيفاء و إستلام الأوراق فى الموعد المحدد و يعتبر اللاعب الغير مقيد حرا .

و أخطر مسئولو الإتحاد الأندية أنه لن يسمح لأى عضو المشاركة فى المباريات بدون كارنية الإتحاد الجديد تحت أى سبب أو مسمى .

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة إجتماع موسع مع سكرتيرى لجان الحكام بكافة المناطق يوم السبت المقبل لشرح كافة التعديلات الجديدة التى طرأت على اللعبة مؤخرا.

كما حدد مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 15 أكتوبر الجارى موعدا لإجراء قرعة مجموعات الدورى الممتاز للموسم المحلى الجديد 2022 /

2023 للرجال والسيدات

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بسداد نسبة الـ3% من قيمة عقود اللاعبين أثناء تسجيل الأندية، من أجل استخراج بطاقات الموسم الجديد.