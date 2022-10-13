شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يخوض تدريباته على فترتين استعدادًا للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا خوض تدريبات اليوم الخميس على فترتين، استعدادًا لافتتاحية مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022/2023 أمام البنك الأهلي بملعب الآخير.

وخاض فاركو تدريبه الصباحي، والذي أقتصر على تدريبات في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، حيث تم تقسيم اللاعبين على مجموعتين، أما التدريب المسائي سيكون داخل الملعب.

وجاءت مباريات نادي فاركو ببطولة الدوري هذا الموسم كالتالى :

البنك الأهلي – فاركو

فاركو - حرس الحدود

المقاولون العرب – فاركو

فاركو - الاسماعيلي

أسوان - فاركو

فاركو - الداخلية

الاتحاد السكندري - فاركو

فاركو - الأهلي

غزل المحلة – فاركو

فاركو - فيوتشر

فاركو – طلائع الجيش

سموحة – فاركو

فاركو - سيراميكا

بيراميدز – فاركو

فاركو - انبى

المصري البورسعيدى – فاركو

فاركو - الزمالك