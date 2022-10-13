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فاركو يخوض تدريباته على فترتين استعدادًا للبنك الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق  فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا خوض تدريبات اليوم الخميس على فترتين، استعدادًا لافتتاحية مبارياته ببطولة الممتاز للموسم الجديد 2022/2023 أمام البنك الأهلي بملعب الآخير.

 

وخاض فاركو تدريبه الصباحي، والذي أقتصر على تدريبات في صالة الألعاب "الجيم"، حيث تم تقسيم اللاعبين على مجموعتين، أما التدريب المسائي سيكون داخل الملعب.

 

 

 

وجاءت مباريات نادي فاركو ببطولة الدوري هذا الموسم كالتالى :

 

البنك الأهلي – فاركو

 

فاركو - حرس الحدود

 

المقاولون العرب – فاركو

 

فاركو - الاسماعيلي

 

أسوان  - فاركو

 

فاركو - الداخلية

 

الاتحاد السكندري - فاركو

 

فاركو - الأهلي

 

غزل المحلة – فاركو

 

فاركو - فيوتشر

 

فاركو – طلائع الجيش

 

سموحة – فاركو

 

فاركو - سيراميكا

 

بيراميدز – فاركو

 

فاركو - انبى

 

المصري البورسعيدى – فاركو

 

فاركو - الزمالك

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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