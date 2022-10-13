شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بيرسي تاو من اللحاق بمباراة اتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد بيرسي تاو جناح الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وإنهاء المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي خضع له اللاعب من قبل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء.

وشارك بيرسي تاو في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجي حتى يستعيد فورمته البدنية والفنية بسبب طول فترة غيابه عن الملاعب والمشاركة في المباريات، وخوفا من تعرضه للإصابة مجددا.

وبات موقف بيرسي تاو من اللحاق بمباراة فريقه ضد اتحاد المنستيري يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا صعبا للغاية في ظل عدم اكتمال جاهزية اللاعب البدنية والفنية للمشاركة في المباريات.

ويجهز الأهلي بيرسي تاو من أجل المشاركة في مباريات الدوري للموسم الجديد والتي يستهلها بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الافتتاحية.