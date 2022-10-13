شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدرب شباب الأهلى عن صفقتى الأحمر الجديدتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد شرف، المدير الفنى لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى مواليد 2003، سعادته بالمستوى الذى قدمه اللاعبون فى مباراة بتروجت أمس الأربعاء، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة كبيرة ويستحق الفوز بثلاثية، بعدما سيطر على اللقاء من بدايته لنهايته.

وأشار شرف إلى أنه لا يبحث عن الأداء الجيد فى المباريات الأولى من الموسم بقدر بحثه عن الثلاث نقاط في كل مباراة، مؤكدًا أن الفوز فى مباراة تلو الأخرى يأتى بالأداء الجيد.

وأوضح شرف أنه منذ اليوم الأول فى فترة الإعداد طالب اللاعبين بتحقيق لقب البطولة، لأنها العامل الأساسى فى تقييم مستواهم ومن ثم تصعيد المميزين منهم للفريق الأول.

وأبدى شرف سعادته بتألق كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان، صفقتى الأهلى الجديدتين والقادمين من وادى دجلة فى أول مباراة لهما مع الفريق، بعد انضمامهما منذ أيام قليلة لصفوف الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب الجيد والجاهز بدنيًّا وفنيًّا مكانه محجوز في الملعب دائمًا، وعلى جميع اللاعبين أن يجتهدوا لكي يحصلوا على فرصة المشاركة في المباريات.